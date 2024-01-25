المغني المصري محمد محسن يعلن دعمة لفلسطين في احتفالية سيد درويش

القاهرة – «القدس العربي»: أعلن الفنان المصري محمد محسن تضامنه الكامل مع أهالي غزة والفلسطينيين، في احتفالية الموسيقار سيد درويش «أنا هويت ما انتهيت»،

وقال «أحب أوجه كل الدعم والتحية للشعب الفلسطيني اللي واقف صامد أمام العدو».

وقدم في قصر عابدين مجموعة من أغاني الموسيقار سيد درويش، منها قوم يا مصري، وما قلتلكش إن الكثرة لا بد يوم تغلب الشجاعة، وأنا هويت، وأهو ده اللي صار، التي استمتع بها الحاضرون، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

وحرص افنان على تقديم الأغاني الوطنية، التي تعيد أمجاد مصر والدول العربية.

ويعد سيد درويش، أحد أبرز علامات الموسيقى العربية، ولد عام 1892 في محافظة الإسكندرية، بدأ مشواره الفني بالإنشاد مع أصدقائه لألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، التحق بالمعهد الديني في الإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي، سافر إلى الشام في نهاية عام 1908، وعاد عام 1912 لتبرز موهبته الفنية، أحدث ثورة موسيقية كبيرة بألحانه المتميزة وأعماله الغزيرة من أغاني ومسرحيات وأوبريتات خالدة، كما لحن النشيد الوطني المصري وتوفي عام 1923 عن عمر ناهز 31 عامًا.