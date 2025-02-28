المغني المغربي الدوزي «الأفضل في مهرجان العراق

بغداد – «القدس العربي»: احتضنت العاصمة العراقية بغداد الدورة الثالثة لمهرجان «العراق أووردز»، الذي يعد واحدًا من أبرز المهرجانات التي تجمع نخبة من النجوم والفنانين العرب.

وكان للمهرجان طابع خاص بفضل تكريم الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، الذي نال جائزة «أفضل فنان مغربي للسنة».

وشهد المهرجان حضور العديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم العربي، لكن لحظة تتويج الدوزي كانت هي الأكثر تميزًا، إذ عبر عن شكره العميق للقائمين على تنظيم هذه الجائزة عبر منشور له على «إنستغرام»، حيث قال: «أشكر كل من ساهم في تنظيم هذه الجائزة، التي تمثل لي فخرًا كبيرًا، ولا يسعني إلا أن أوجه شكري لجمهوري الحبيب على الدعم المستمر الذي لا يمكنني أن أعبّر عن امتناني له بالكلمات».

وفي ختام رسالته، أهدى الدوزي الجائزة لبلده الحبيب المغرب، وقال: «هذه الجائزة أهديها بكل حب واعتزاز إلى بلدي الحبيب المغرب». ومهرجان «العراق أووردز» أسسته الفنانة المغربية العراقية شذى حسون.