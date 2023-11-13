المغني طارق الشيخ يطرح «لما النفس تهون» تضامناً مع غزة

القاهرة ـ «القدس العربي»: أبدى المغني المصري طارق الشيخ سعادته بردود الأفعال، التي تلقاها عن أغنية «لما النفس تهون على النفس» تضامنًا مع أحداث فلسطين الأخيرة.

وكشف أنه تلقى اشادات كبيرة بالأغنية وردود أفعال قوية. ووجه الأغنية خصيصًا لـ«الشعب الفلسطيني العظيم، الذي يعد جزءًا مننا، وفلسطين ستظل أرضا عربية وستظل حرة أبية، مهما فعل الاحتلال، وإحنا بني آدمين قبل ما نكون فنانين، واللي بيحصل من قبل الاحتلال الغاشم تجاه إخوتنا في غزة ميتحملوش أي حد في الدنيا».

وتتحدث الأغنية عما يحدث في فلسطين وحرب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف أنه يحرص على تقديم أغان تلمس الشارع المصري وتكون قريبة من الناس وتعبر عن كل شخص في الحياة.