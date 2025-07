المغني يوسف إسلام عن تجويع غزة: معذبو الأطفال ملعونون على لسان يسوع- (تدوينة)

إسطنبول: قال المغني البريطاني يوسف إسلام، بشأن التجويع الذي تنتهجه إسرائيل في قطاع غزة، إن “معذبي الأطفال ملعونون على لسان يسوع (عيسى عليه السلام)”.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، الخميس، أرفقه بصورة التقطها مصور الأناضول علي جاد الله، الأسبوع الماضي، للطفل يزن أبو فول، البالغ من العمر عامين، والذي يعاني من سوء التغذية في غزة.

Child tormentors are damned by the tongue of Jesus (peace be upon him)

Jesus invited a little child to stand among them. “Truly I tell you,” He said, “unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles… pic.twitter.com/X8BsxM5Svd

— Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) July 31, 2025