المغني يوسف إسلام عن تجويع غزة: معذبو الأطفال ملعونون على لسان يسوع- (تدوينة)

إسطنبول: قال المغني البريطاني يوسف إسلام، بشأن التجويع الذي تنتهجه إسرائيل في قطاع غزة، إن “معذبي الأطفال ملعونون على لسان يسوع (عيسى عليه السلام)”.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، الخميس، أرفقه بصورة التقطها مصور الأناضول علي جاد الله، الأسبوع الماضي، للطفل يزن أبو فول، البالغ من العمر عامين، والذي يعاني من سوء التغذية في غزة.

Child tormentors are damned by the tongue of Jesus (peace be upon him) Jesus invited a little child to stand among them. “Truly I tell you,” He said, “unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles… pic.twitter.com/X8BsxM5Svd — Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) July 31, 2025

ويوسف إسلام، المولود في 21 يوليو/ تموز 1948، مغن وكاتب أغانٍ بريطاني، اعتنق الإسلام عام 1977 ثم غير اسمه بعدما كان “كات ستيفنز”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشير التقديرات إلى أن مئات الحالات الأخرى مهددة بالمصير ذاته في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.

وحذر برنامج الأغذية العالمي، الأسبوع الماضي، من أن “ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام”، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بـ”غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس”.

وعلى الرغم من تكدس شاحنات المساعدات على مداخل غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة.

وفي كثير من الحالات، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المدنيين المتجمعين للحصول على الغذاء، ما أدى إلى استشهاد ألف و330 فلسطينيا وجرح أكثر من 8 آلاف و818 آخرين منذ 27 مايو/ أيار الماضي، وفق وزارة الصحة في القطاع الخميس.

وبدعم أمريكي، تشنّ إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.