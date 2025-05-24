سياسة | دولي

المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: ادعاءات ترامب بشأن “إبادة جماعية” للبيض في جنوب أفريقيا “غير لائقة”

24 - مايو - 2025

ترامب أثناء لقائه مع رئيس جنوب أفريقيا في المكتب البيضاوي. 21 مايو 2025. ا ف ب

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جنيف: قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الادعاءات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن “إبادة جماعية لذوي البشرة البيضاء” في جنوب أفريقيا “غير لائقة على الإطلاق”.
وجاء في تصريح للمتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامدساني، في جنيف: “هذه مسائل بالغة الخطورة. يجب عدم استخدام هذه الكلمة (إبادة جماعية) بشكل عابر، من دون إلمام عميق بما تعنيه. إذا ما نظرنا إلى تاريخ جنوب أفريقيا، فهذا الأمر غير لائق على الإطلاق”.
وكان ترامب قد كرر ادعاءه في محادثات أجراها في المكتب البيضاوي، الأربعاء، مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، خلال زيارة الأخير لواشنطن.
وعرض الرئيس الأمريكي مقاطع فيديو وأبرز مقالات إخبارية قال إنها تثبت ادعاءه بأن مزارعين من ذوي البشرة البيضاء يتعرّضون لاستهداف منهجي في جنوب أفريقيا.
ونفى رامابوزا بشدة صحة بعض المحتوى الذي عرضه ترامب.
وتضمّن أحد المقالات صورة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يوحي بأن ادعاءات ترامب اشتملت على تشويه للحقائق.
تُسجل جنوب إفريقيا واحدًا من أعلى معدلات القتل في العالم، لكن عدد الضحايا من ذوي البشرة البيضاء ليس غير متناسب.
وقد أحصى “أفريفوروم”، وهو منتدى يمثل الأفريكان (مجموعة إثنية جنوب إفريقية تنحدر من مستوطنين أوروبيين)، مقتل 49 من المزارعين في العام 2023، من دون أي تمييز إثني، وهو عدد ضئيل جداً مقارنة بحصيلة تبلغ 27,621 جريمة قتل، وفق الشرطة في جنوب أفريقيا، سُجلت بين نيسان/أبريل 2023 وآذار/مارس 2024.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، منحت إدارة ترامب صفة لاجئين لأكثر من 50 أفريكاني، على الرغم من أنها أوقفت عملياً قبول طلبات اللجوء من بقية أنحاء العالم.
(أ ف ب)

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  1. يقول ضرار:
    مايو 24, 2025 الساعة 7:05 ص

    لماذا لا يتحدث ترمب عن الإبادة الجماعية في غزة ،،ام أنه لا يجرؤ على ذلك خوفا من سيده نتنياهو

    رد

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