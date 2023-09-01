المفوضية الأوروبية تسمح باستخدام لقاح مضاد لـ “كوفيد-19” مع زيادة الإصابات

بروكسل: ذكرت المفوضية الأوروبية أنها وافقت على نسخة محدثة من لقاح “كوفيد-19” الذي طورته شركتا بيونتك وفايزر.

وأضافت المفوضية في بيان صحافي اليوم الجمعة أنه تم تعديل لقاح “كوميرناتي إكس.بي.بي 1.5 ” للمرة الثالثة، للاستجابة لمتغيرات كوفيد- 19 الجديدة وتم ترخيصه للبالغين والأطفال والرضع فوق ستة أشهر.

وقالت ستيلا كيرياكيدو، مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي: “أرحب بهذا الترخيص الذي جاء في الوقت المناسب جدا للقاح كوفيد، الذي تم تحديثه، والذي يستهدف السلالات الناشئة والمنتشرة”.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في آخر تحديث له أن حالات كوفيد-19، في الاتحاد الأوروبي آخذة في الارتفاع، لكن معدل الإصابات لا يزال منخفضا.

وذكرت مفوضة الصحة أن “كوفيد-19 سينتشر بالتوازي مع الإنفلونزا الموسمية، خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين وسنحتاج إلى أن نكون مستعدين”.

(د ب أ)