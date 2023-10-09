سياسة | دولي | أوروبا

المفوضية الأوروبية تعلن تعليق مساعدات التنمية للفلسطينيين بشكل فوري

منذ 6 دقائق

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بروكسل: قال المفوض الأوروبي أوليفير فارهيلي اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية أعلنت وبشكل فوري تعليق جميع المساعدات الخاصة بالتنمية للفلسطينيين وذلك في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.

(د ب أ)

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