المفوضية الأوروبية تعلن تعليق مساعدات التنمية للفلسطينيين بشكل فوري

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بروكسل: قال المفوض الأوروبي أوليفير فارهيلي اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية أعلنت وبشكل فوري تعليق جميع المساعدات الخاصة بالتنمية للفلسطينيين وذلك في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.
(د ب أ)
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