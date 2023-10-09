المفوضية الأوروبية تعلن تعليق مساعدات التنمية للفلسطينيين بشكل فوري

بروكسل: قال المفوض الأوروبي أوليفير فارهيلي اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية أعلنت وبشكل فوري تعليق جميع المساعدات الخاصة بالتنمية للفلسطينيين وذلك في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل.

(د ب أ)