المفوضية الأوروبية تعلن مُسَوَّدة خطة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

بروكسل – وكالات: أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء عن مُسَوّدة ضدة خطة لفرض رسوم جمركية طويلة الأجل لمواجهة دعم السيارات الكهربائية الصينية، بعد فرضها رسوماً مؤقتة في 4 تموز/يوليو الماضي .

وأرسلت المفوضية مُسَوَّدة قرارها إلى الشركات المتأثرة بهذا القرار والحكومة الصينية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت إنها لم تعد تنوي فرض الرسوم بأثر رجعي، أي

أن التكتل لن يحصل الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضت في تموز/يوليو الماضي.

كما أعلنت عن معدلات الرسوم طويلة الأجل المقررة على مُصَنِّعي السيارات الكهربائية المعنيين، والتي تختلف عن الرسوم الجمركية المؤقتة.

وقالت المفوضية إن القرار يعكس تعليقات الأطراف المعنية ويتضمن نتائج “خطوات التحقيق” التي اكتملت منذ الرابع من تموز/ يوليو الماضي. وبلغت أعلى نسبة رسوم جمركية مؤقتة فرضت في تموز/يوليو 37.6% على الواردات من شركة شنغهاي لصناعة السيارات “سايك” .

ولكن المُسَوَّدة الجديدة ستخفض الرسوم إلى 36.3%.

وستواجه الشركات الأخرى التي لم تتعاون مع تحقيق المفوضية نفس المعدل، الذي تم تعديله بالمثل بالخفض.

من جانبها نددت مجموعة تمثّل الشركات الصينية في أوروبا أمس باستخدام الاتحاد الأوروبي “غير المُنصِف للأدوات التجارية”..

وعبّرت غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي عن “عدم رضاها القوي ومعارضتها الشديدة لنهج المفوضية الأوروبية الحمائي”.

وحذّرت من أن الخطوة “ستفاقم التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتبعث رسالة سلبية للغاية في ما يتعلّق بالتعاون العاملي والتنمية الصديقة للبيئة”.

غير أن المفوضية أعلنت أنها “منفتحة” على الحوار وعلى أي حلّ بديل تطرحه بكين لتفادي هذه الرسوم التي تنتقدها بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا والسويد.