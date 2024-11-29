 المفوضية الأوروبية تفرض غرامة كبيرة على دار أزياء بيير كاردان

بروكسل: فرضت المفوضية الأوروبية غرامة تقدر بنحو 2.3 مليون يورو (2.4 مليون دولار) على دار أزياء بيير كاردان الفرنسية، بالإضافة إلى 5ر3 مليون يورو على مجموعة اهليرز، الوكيل الألماني لها، وذلك بسبب التقييد غير القانوني للمنافسة.

وقالت المفوضية في بيان نشر أمس الخميس” هذه الممارسات غير القانونية تحرم تجار التجزئة من القدرة على الحصول على السلع بحرية في الدول الأعضاء بأسعار أقل، وتقسم السوق الداخلية بصورة مصطنعة”.

وتعد شركة اهليرز أكبر توكيل لبيير كاردان في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حسبما قالت المفوضية.

(د ب أ)