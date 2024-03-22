المفوضية الأوروبية تقترح فرض رسوم جمركية «باهظة» على واردات الحبوب من روسيا لتجفيف مواردها المالية

■ بروكسل – أ ف ب: اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس الجمعة فرض رسوم جمركية «باهظة» على المنتجات الزراعية الروسية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفاه منها راهناً بغية حرمان موسكو من عائدات مالية لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقال المفوض المكلف التجارة فالديس دومبروفسكيس إن «هذه الواردات زادت بشكل كبير في عام 2023. وهذه الرسوم الجمركية الباهظة ستجعلها غير قابلة للاستمرار تجاريا» مما يمنعها من «زعزعة استقرار» السوق الأوروبية.

وأكد أن «ذلك سيساهم في وضع حد لتصدير الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى الاتحاد الأوروبي (…) وتجفيف مصدر مهم للعائدات يسمح (لموسكو) بتمويل حربها» على أوكرانيا.

كما سيتم استهداف المنتجات الزراعية من بيلاروس، حليف موسكو الوثيق. من ناحية اخرى، فإن هذه الرسوم المرتفعة لن تطبق على عبور الحبوب والمنتجات الزراعية الاخرى في الاتحاد الأوروبي إلى بلدان ثالثة، في أفريقيا أو الشرق الأوسط «حفاظا على الأمن الغذائي العالمي».

والأسمدة غير مستهدفة أيضاً.

وحذر الكرملين الجمعة الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «إذا تمّ تنفيذ هذه القرارات (المتعلقة بالأصول)، فستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتخذوها».

وصدرت روسيا 4.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبي في 2023، بقيمة 1.3 مليار يورو. بالنسبة للحبوب وحدها، استورد الاتحاد الأوروبي 1.5 مليون طن العام الماضي، مقابل 960 ألف طن عام 2022، على خلفية زيادة الإنتاج الروسي الموسم الماضي.

وتشكل واردات الحبوب الروسية، وهي أقل حجما من الكميات الآتية من أوكرانيا، جزءاً صغيراً (حوالي 1%) من السوق الأوروبية.

وبموجب قواعد «منظمة التجارة العالمية»، فإن أغلب المنتجات الزراعية الروسية خصوصا الحبوب (الذرة وعباد الشمس والقمح العالي الجودة…) تم إعفاؤها حتى الآن من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول أوروبي «تم وضع التعرفة الجديدة لتكون مرتفعة بما فيه الكفاية لتثبيط الواردات. وسترتفع إلى 95 يورو للطن» بالنسبة للحبوب أو «رسوم بقيمة 50%» على المنتجات الاخرى (الزيوت والخضروات …). كما تعتزم بروكسل تفعيل بند استثناء لضمان حرمان روسيا وبيلاروس «من حصص الحبوب في منظمة التجارة العالمية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي والتي تقدم معاملة جمركية أفضل».

ويأتي الاقتراح وسط احتجاجات للمزارعين في جميع أنحاء أوروبا. ولا بد من المصادقة على الاقتراح من جانب غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء، أي ما لا يقل عن 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، دونما حاجة إلى مصادقة النواب الأوروبيين. وهي عملية أسهل وأسرع من اعتماد حظر شامل يستلزم إجماع الدول السبع والعشرين.

يشار إلى أن الوضع الحالي للصادرات الزراعية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي يزعج كييف. فقد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأول خلال مؤتمر بالفيديو مع الدول الأعضاء الـ27 «نلاحظ للأسف أن وصول روسيا إلى السوق الزراعية الأوروبية ما زال غير محدود».

وأضاف «عندما يتم إلقاء الحبوب الأوكرانية على الطرق (من جانب المزارعين البولنديين الساخطين)، مع استمرار نقل منتجات روسية وبيلاروسية إلى أوروبا (…) هذا غير عادل». ويستعد الاتحاد الأوروبي أيضاً لوضع سقف على واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والشوفان من أوكرانيا، المعفاة من الرسوم الجمركية منذ عام 2022، بسبب احتجاجات المزارعين في عدد من دول التحاد الأوروبي.

من جهتها تدعو جمهورية التشيك وبولندا ودول البلطيق الثلاث إلى فرض حظر كامل على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس، وهو «واجب أخلاقي» على قولها.

وفي الشهر الماضي حظرت لاتفيا استيراد المنتجات الغذائية من روسيا وبيلاروس.

ويشعر مزارعو الحبوب الأوروبيون خصوصا في فرنسا، بالقلق لقيام روسيا بخفض الأسعار العالمية وإحداث خلل في التوازن التجاري وخصوصاً بعد الارتفاع الحاد للإنتاج الزراعي الروسي العام الماضي.

وفي ظل الصعوبات التي تواجهها كييف في إيصال حبوبها وبذورها الزيتية إلى أسواقها التقليدية، أطلقت موسكو منذ عامين حملة تجارية واسعة النطاق في أفريقيا والشرق الأوسط، ولا سيما من طريق التبرعات أو عمليات التسليم المدعومة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.