المفوضية الأوروبية تقترح موازنة بقيمة 270 مليار يورو لعام 2025

بروكسل: اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، موازنة للاتحاد الأوروبي لعام 2025 تقدر بحوالي 200 مليار يورو (215 مليار دولار)، بالإضافة إلى 72 مليار يورو من صندوق لتمويل الديون أنشئ في عام 2020 للتعافي الاقتصادي من عواقب جائحة كوفيد.

ومن المقرر أن تخصص الحصة الأكبر من الموازنة، كالمعتاد، للدعم الزراعي بواقع – حوالي 54 مليار يورو. وستخصص حصة بقيمة تبلغ 49 مليار يورو للتنمية الإقليمية في المناطق الأكثر فقرا بأوروبا.

وتمثل موازنة 2025 الشريحة السنوية من موازنة الاتحاد الأوروبي لسبع سنوات من عام 2021 إلى عام 2027، والتي تم وضعها في عام 2020 لكنها – على نحو غير معتاد – زادت في وقت سابق من هذا العام.

وتضع موازنة الاتحاد الأوروبي الحدود القصوى لما يمكن أن ينفقه الاتحاد في مجالات مختلفة.

وتتكون معظم الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق من مساهمات الدول الأعضاء ، على أساس الدخل القومي الإجمالي لكل دولة. ويأتي جزء من التمويل أيضا من الجمارك والرسوم الأخرى.

وعادة، لا يسمح للاتحاد الأوروبي بالاقتراض لتمويل الموازنة. ولكن دول التكتل اتفقت، خلال جائحة كوفيد – 19، بشكل استثنائي في عام 2020 على وضع موازنة تعافي منفصلة لتمويل الديون تسمى برنامج الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن نحو 72 مليار يورو من برنامج الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يجرى إنفاقها في عام 2025 ــ ومعظم هذا المبلغ سينفق على خطط إصلاح تضعها الدول الأعضاء، وإن كان جزء منه سيغطي بنودا في ميزانية الاتحاد الأوروبي الرئيسية.

يذكر أنه يتعين موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على مشروع موازنة 2025.

(د ب أ)