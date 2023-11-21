الاتحاد الأوروبي يستأنف مساعدات التنمية لفلسطين

بروكسل: قرر الاتحاد الأوروبي استئناف إرسال مساعدات التنمية إلى فلسطين، بعد ما كان علقها مؤخرا “لمراجعة ما إن كانت حركة حماس تستفيد منها أم لا” بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في تصريح بعد اجتماع وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن عملية مراجعة مساعدات التنمية لفلسطين قد تمت.

وأضاف أن “المراجعة لم تصل إلى أي مؤشرات على أن حركة حماس “الإرهابية” استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الاتحاد الأوروبي”.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال المفوض أوليفر فارهيلي -عبر منصة إكس- إنهم علّقوا على الفور جميع المدفوعات لفلسطين، مضيفا أن برنامج المساعدة التنموية الذي علّقوه يبلغ 691 مليون يورو.

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يعد من أكبر الجهات الداعمة ماليا للفلسطينيين، يعتزم إنفاق حوالي 1.2 مليار يورو بين عامي 2021 و2024 لتمويل مشاريع لصالح الفلسطينيين، لا سيما في مجالي التعليم والصحة.

ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 في المئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(الأناضول)