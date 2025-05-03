المفوضية السودانية لحقوق الإنسان: ارتفاع قتلى مجزرة مدينة “النهود” إلى 300

أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، السبت، ارتفاع عدد ضحايا “مجزرة” ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في مدينة النهود بولاية غرب كردفان (جنوب) إلى 300 قتيل، بينهم 21 طفلا و15 امرأة.

وقالت المفوضية الحكومية في بيان إنها “تستنكر وتدين الانتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع ضد المدنيين بمدينة النهود بولاية غرب كردفان من عمليات الاستهداف والتصفية والقتل المباشر للمدنيين”.

وأوضحت أن تلك الانتهاكات “أدت إلى مقتل 300 من المدنيين، بينهم 15 امرأة و21 طفلا، في مجزرة جديدة بحق المدنيين”.

ارتفاع عدد ضحايا “مجزرة” ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في مدينة النهود بولاية غرب كردفان (جنوب) إلى 300 قتيل

والجمعة، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل أكثر من 100 مدني، بينهم 21 طفلا و15 امرأة، في “مجزرة” ارتكبتها قوات الدعم السريع بمدينة النهود.

وذكرت المفوضية السودانية أن “الدعم السريع” أقدمت أيضا على “نهب الإمدادات الطبية والأسواق ومستشفى النهود”.

وأشارت إلى أن أرقام الضحايا “أولية وقابلة للزيادة بسبب محاصرة المدينة من جانب قوات الدعم السريع المتمردة ومنع المواطنين من مغادرة المدينة وإطلاق سراح المساجين”.

وناشدت المفوضية المجتمع الدولي “بالضغط على الأطراف المتنازعة لضمان حق المدنيين في مغادرة مناطق النزاع بأمان”.

ولم يصدر تعليق فوري من “الدعم السريع” بهذا الشأن.

والجمعة، أعلنت قوات الدعم السريع إحكام سيطرتها على مدينة النهود، وتسلم مقر رئاسة اللواء 18 مشاة للجيش السوداني بالمدينة، بعد معارك بين الجانبين.

وكانت مدينة النهود تحت سيطرة الجيش، وتحولت منذ يوليو/ تموز 2024 إلى العاصمة الإدارية المؤقتة لولاية غرب كردفان، عقب سقوط عاصمتها الأصلية “الفولة” بيد “الدعم السريع”.

(الأناضول)