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 المفوض الألماني لمعاداة السامية يتهم غريتا تونبرغ بمعاداة إسرائيل بسبب دعمها للفلسطينيين

14 - نوفمبر - 2023

ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ

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برلين: انتقد مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية فليكس كلاين بشدة تصريحات ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ عن الصراع في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات لمجلة “شبيغل” الألمانية، قال كلاين إن “تصريحاتها أحادية الجانب عن الصراع في الشرق الأوسط معادية لإسرائيل كما أنها معادية للسامية أيضا من خلال إنكارها المبطن لحق إسرائيل في الوجود”.

وأضاف كلاين أن موقف تونبرغ لا يضر حركة حماية المناخ وحسب بل إنه يضر أيضا بسمعتها كمكافحة للتغير المناخي.

كانت تونبرغ (20عاما) ظهرت في مظاهرة للمناخ لحركة “أيام جمع من أجل المستقبل” في أمستردام وهي ترتدي الوشاح الفلسطيني، وأكدت أن حركة المناخ يجب أن تدعم أصوات أولئك الذين يتعرضون للقمع، وأردفت:” لا عدالة مناخية فوق أرض محتلة”.

ورحب كلاين بنأي فرع حركة “أيام جمع من أجل المستقبل” في ألمانيا بنفسه عن تصريحات تونبرغ وطالب الفرع باتخاذ إجراء آخر مشيرا إلى أن من الممكن أن يقدم الفرع على تغيير اسمه.

 (د ب أ)

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  1. يقول ملاحظ:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 3:07 م

    الساسة الالمان اعداء البشرية وانصار الصهيونية …كل من يقول كلمة حق تلصق به شماعة معاداة السامية .بئس لكم

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 24, 2023 الساعة 3:54 م

      هه وماذا ننتظر من النازيين الألمان غير نيران الحقد والكراهية والبغضاء قد بدت من قلوبهم السوداء 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥

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