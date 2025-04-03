المفوض الأممي لحقوق الإنسان أمام مجلس الأمن الدولي: لم يتوقف القصف على أهالي غزة حتى يوم العيد

الأمم المتحدة – “القدس العربي”: في جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، تحدث فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، قائلا إنه يأسف لإطلاع المجلس على المعاناة الكارثية التي يعيشها سكان غزة. لقد تهاوت التهدئة المؤقتة لوقف إطلاق النار، التي منحت الفلسطينيين فرصة لالتقاط الأنفاس.

وأضاف تورك: “منذ الأول من مارس/ آذار، قتلت العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 1200 فلسطيني، بينهم 320 طفلا على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ولا يزال القصف مستمرًا على المباني السكنية والخيام والمستشفيات والمدارس، بما في ذلك الأماكن التي أُمر الفلسطينيون بالانتقال إليها. لم يهدأ القصف، حتى مع احتفال العائلات الفلسطينية بالعيد”.

وقال إنه يشعر بالفزع إزاء مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والمساعدات الإنسانية مؤخرًا، ما يثير المزيد من المخاوف بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب. “يجب إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في عمليات القتل، ويجب محاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي”.

وتابع: أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات النازحين مرات عديدة، والذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه. كما يواصل الجيش الإسرائيلي إجبار المدنيين على النزوح. نصف غزة الآن تحت أوامر إخلاء إلزامية أو أُعلنت مناطق محظورة. هذه الأوامر لا تمتثل لمتطلبات القانون الإنساني الدولي”.

وقال تورك إن إسرائيل منعت دخول كافة المساعدات بشكل كامل منذ شهرين بما فيها السلع الإنسانية والأساسية، مثل الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، والأدوية، ما يضر بسكان غزة بأكملهم. “إن حصار غزة، يمثّل شكلا من أشكال العقاب الجماعي، وقد يكون تجويع المدنيين أيضًا أسلوبًا من أساليب الحرب”.

وذكر المفوض السامي لحقوق الإنسان أن برنامج الأغذية العالمي اضطر منذ 1 أبريل/ نيسان الجاري إلى إغلاق 25 منشأة تابعة له بسبب انقطاع الكهرباء عن المخابز في مختلف أنحاء قطاع غزة، ما أدى إلى حرمان العديد من الأسر من الخبز.

وأعرب عن شعوره بالقلق إزاء التصريحات التحريضية التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن الاستيلاء على أراضي قطاع غزة وتقسيمها والسيطرة عليها، وكذلك نقل الفلسطينيين إلى خارج القطاع. كل هذا يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية ويتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون والاتفاقيات الدولية بشأن الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأكد تورك أن مكتبه قد تحقق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من أن عنف الدولة والمستوطنين قد أسفر عن استشهاد 909 فلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، من بينهم 191 طفلا و5 أشخاص من ذوي الإعاقة، وقد يرقى بعضها إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء أو غير قانونية أخرى. وفي الفترة نفسها، قُتل 51 إسرائيليًا، من بينهم 15 امرأة و4 أطفال، في هجمات أو اشتباكات مسلحة مزعومة شنها فلسطينيون، 33 منهم في الضفة الغربية و18 في إسرائيل.

وأشار المفوض إلى أن التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة متواصل بلا هوادة، حيث يدعو بعض الوزراء الإسرائيليين إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة. “فقد أُجبرت العشرات من مجتمعات الرعي والزراعة الفلسطينية على مغادرة منازلهم وأراضي أجدادهم، في حين أدت القيود المفروضة على الحركة إلى شلل الاقتصاد وتمزيق النسيج الاجتماعي.