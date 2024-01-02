المفوض الأممي لحقوق الانسان: هناك دلالات على ارتكاب جرائم حرب في غزة

جنيف: قال المفوض الأممي لحقوق الانسان فولكر تورك إن هناك دلالات على ارتكاب جرائم حرب، ومن المحتمل أيضا جرائم ضد الانسانية في الحرب في غزة.

وأشار تورك إلى الهجوم على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماي، بما في ذلك إطلاق النار بلا تمييز على إسرائيل والعمل العسكري ضد المنشآت المدنية.

وفيما يتعلق بالرد الإسرائيلي، قال تورك” إذا نظرنا إلى كيفية رد إسرائيل، لدي مخاوف حقيقية بشأن امتثال إسرائيل لحقوق الانسان وقانون الانسانية الدولي”.

وأضاف أن 70% من الذين تضرروا من القصف الاسرائيلي العنيف من النساء والقصر.

وأضاف تورك” يمكن افتراض أن أغلبية المتضررين من المدنيين”. وأوضح” علاوة على ذلك، فإن العقاب الجماعي للفلسطيين يعد جريمة حرب. بالطبع، يجب أن تقرر المحاكم في النهاية من ارتكب أي من الجرائم”.

وأشار تورك إلى أن هناك دلالات على أنه ربما يكون قد تم ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وقال” في ظل القصف العنيف و غير المتناسب، بالاضافة إلى الافتقار للمساعدة الانسانية الفعالة، هناك مخاوف حقيقية يجب النظر إليها عن كثب بدرجة أكبر”.

(د ب ا)