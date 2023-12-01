سياسة | دولي

المفوض السامي لحقوق الإنسان: استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي

1 - ديسمبر - 2023

حجم الخط
1

جنيف: وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس بأنه “أمر كارثي” وحث جميع الأطراف على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.

وقال تورك في بيان إن “استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي”.

وتابع: “أحث جميع الأطراف والدول التي لها تأثير على مضاعفة الجهود، على الفور، لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوق الإنسان”.

(رويترز)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 11:14 ص

    هه وماذا تنتظرون للجم البعبع الصهيو أمريكي الغربي الذي يعيث سفكا بالدم الفلسطيني الزكي في غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا 🇵🇸☹️✌️🔥🕸️🔥🔥

    رد

اشترك في قائمتنا البريدية