المفوض السامي لحقوق الإنسان: استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي

جنيف: وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس بأنه “أمر كارثي” وحث جميع الأطراف على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.

وقال تورك في بيان إن “استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي”.

وتابع: “أحث جميع الأطراف والدول التي لها تأثير على مضاعفة الجهود، على الفور، لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوق الإنسان”.

(رويترز)