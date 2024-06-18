المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية “يتدهور بشكل كبير”

جنيف: حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء من أن الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، “يتدهور بشكل كبير”.

وقال إن هناك “موتا ومعاناة لا يمكن أن يقبل بهما ضمير” في غزة.

وأشار إلى أنه حتى يوم 15 يونيو/ حزيران، استشهد 528 فلسطينيا بينهم 133 طفلا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول، وقال إن بعض الحالات تثير “مخاوف جدية من عمليات قتل غير قانونية”.

كما قال إن 23 إسرائيليا قتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل في اشتباكات مع فلسطينيين أو خلال هجمات نفذها فلسطينيون.

وأضاف أنه يشعر “بالفزع من تجاهل (طرفي الصراع في غزة) للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وقال “الضربات الإسرائيلية المستمرة في غزة تسبب معاناة مهولة ودمارا واسعا فيما يستمر تعسفيا منع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية”.

وأضاف “تواصل إسرائيل احتجاز آلاف الفلسطينيين بشكل تعسفي. ويجب ألا يستمر ذلك”.

وقال إن الفصائل الفلسطينية المسلحة تواصل كذلك “احتجاز رهائن”، وبعضهم في مناطق مأهولة، مما يعرض “الرهائن والمدنيين” للخطر.

وردا على ذلك، اتهمت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف تورك “بالتغاضي تماما عن قسوة ووحشية الإرهاب” في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت البعثة في بيان “الأعمال القتالية في غزة نتيجة مباشرة لإرهاب حماس وعقود من إطلاق الصواريخ والتحريض ضد الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، والتي بلغت ذروتها في هجمات وحشية ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر”.

(رويترز)