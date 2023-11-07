سياسة | عربي | فلسطين

المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يزور الشرق الأوسط وسط التصعيد الإسرائيلي بغزة

منذ 14 دقيقة

حجم الخط
0

جنيف: بدأ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الثلاثاء زيارة للشرق الأوسط تستمر خمسة أيام للتواصل مع مسؤولين حكوميين ومن المجتمع المدني بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث وسط التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وقال تورك في بيان “كان شهرا كاملا من المذابح، من المعاناة المستمرة وإراقة الدم والدمار والغضب واليأس. إن انتهاكات حقوق الإنسان هي أصل هذا التصعيد، وتلعب حقوق الإنسان دورا رئيسيا في إيجاد مخرج من دوامة الألم هذه”.

وقال مكتب تورك إنه في القاهرة الثلاثاء وسيزور رفح الواقعة على الحدود مع غزة الأربعاء، قبل أن يسافر إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

“التهجير إعلان حرب”.. الأردن يرسم “خطا أحمر” أمام تصفية القضية الفلسطينية
منذ 41 دقيقة
ماليزيا ترفض الاستجابة لعقوبات أمريكية أحادية ضد “حماس”
منذ ساعة واحدة
عالم الزلازل الهولندي يحذر من أن يؤدي قصف غزة إلى “زلزال كبير” بالمنطقة
منذ ساعتين
الضفة.. شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في القدس والخليل
منذ 5 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية