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المفوض السامي لشؤون اللاجئين: يجب منع أزمة اللاجئين من غزة

منذ 19 دقيقة

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي

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جنيف: قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي اليوم الجمعة إنه يجب منع حدوث أزمة جديدة للاجئين من غزة، في إشارة إلى احتمال فرار مئات الآلاف من النازحين بالفعل بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس إلى مصر.

وأضاف جراندي في كلمته الختامية في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف “نزح عدد كبير من (الأشخاص) إلى زاوية فقيرة بالفعل في قطعة صغيرة من الأرض. يجب أن يتوقف هذا العنف”.

وتابع “أريد أن أكون واضحا: ما يعد بالفعل أزمة نزوح واسعة النطاق داخل غزة يجب ألا يتحول إلى أزمة لاجئين أخرى”.

(رويترز)

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