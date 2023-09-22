المفوض العام للأونروا: المطلوب مسار مستدام لتمويل الوكالة

نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”:

في مؤتمر صحفي مشترك عقده المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مساء الخميس قال المفوض العام إنه أصبح من غير المحتمل التعامل مع الوضع الراهن في ظل تزايد احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى إيجاد مسار مستدام لتمويل عمل الوكالة.

وجاءت تصريحات فيليب لازاريني بعد اجتماع وزاري للدول المانحة للأونروا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، دعت له كل من السويد والأردن.

وأشار لازاريني إلى تزايد الاحتياجات في ظل الأزمات المتعددة التي تتعرض لها المنطقة، بينما تعمل الوكالة بتمويل متناقص على تشغيل الخدمات العامة مثل التعليم، والرعاية الصحية الأولية، والحماية الاجتماعية، وشبكات الأمان، والعمليات واسعة النطاق.

وقال المفوض العام: “إن هذا الوضع مقلق للغاية. إنه أمر مقلق للمجتمعات، وغير آمن بالنسبة للبلد المضيف (للاجئين)، ويغذي أيضا في المنطقة شعورا بتخلي المجتمع الدولي عنهم”.

وأشار لازاريني إلى توجيه نداء اليوم لما يعنيه عيش اللاجئين الفلسطينيين في مثل هذه الأجواء حيث يتصاعد الكرب واليأس والشعور بفقدان الأمل في المخيمات.

وأكد لازاريني أنه تلقى تعهدات في اجتماع اليوم ستساعد في دعم توفير مزيد من العمليات الروتينية في المستقبل المنظور. وأشار إلى الحاجة إلى ما بين 170 و190 مليون دولار للإبقاء على الأنشطة الحالية للوكالة حتى نهاية العام، فضلا عن 100 مليون دولار إضافية لاستمرار وصول المساعدات الغذائية في غزة وسوريا ولبنان.

وأوضح لازاريني أنهم لم يصلوا رغم ذلك للهدف المنشود، مشيرا إلى أن الوكالة ستكون قادرة في ظل الوضع الحالي على العمل حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وأضاف: “نحتاج أيضا إلى أن يكون لدينا واقع يمكن التنبؤ به يضمن أن اللاجئين الفلسطينيين سيستمرون في الحصول على هذه الخدمات الحيوية”.

وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، قال في المؤتمر الصحفي إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل فاعل وسريع لتوفير الدعم المالي الذي تحتاجه الأونروا لسد العجز الذي تعاني منه هذه السنة. ودعا الصفدي في المؤتمر الصحفي إلى إيجاد آلية “تضمن توفير الدعم المستمر طويل المد حتى لا تجد الوكالة نفسها كل عام في مواجهة تحدي فتح المدارس أو عدم فتحها، توفير الخدمات الطبية أو عدم توفيرها، إيصال المساعدات الإنسانية أو عدم إيصالها”.

وقال الصفدي إنه بعد قرابة 75 عاما من تأسيس الوكالة ما زلنا نواجه هذا التحدي. وأضاف: “لا تزال الوكالة تمثل الأمل الوحيد لملايين اللاجئين الذين فقدوا بيوتهم ولم يتحقق لهم حتى اللحظة حقهم في العودة”.

وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن الأونروا ودورها، مستشهدا بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بأن الوكالة هي نقطة الأمل الوحيدة في وضع يسوده اليأس والحرمان مع استمرار غياب الأفق السياسي لتحقيق العدالة وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.