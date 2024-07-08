المفوض العام للأونروا: حرمان جيل كامل من التعليم في قطاع غزة.. ونتعرض لحملة تستهدف تفكيك الوكالة 

القاهرة- “القدس العربي”:

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده لن تقبل بوجود بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لمساعدة الشعب الفلسطيني، باعتبارها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة فيما يتعلق بإغاثة ودعم اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض العام للأنروا في القاهرة فيليب لازاريني، عقب جلسة مباحثات جمعتهما في القاهرة تناولت سبل دعم عمل الوكالة وجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحديات الوضع الإنساني داخل القطاع.

وأضاف عبد العاطي، أن وكالة “الأونروا”، لديها تاريخ إنساني طويل وإسهام فعلي على الأرض وجزء لا يتجزأ من حق ملايين الفلسطينيين على المجتمع الدولي.

وأكد أن “شهداء الوكالة ضحَّوا بأرواحهم لإغاثة الفلسطينيين في غزة”.

وبيّن أن الحملات التي يتم شنها على الأونروا لزعزعة مصداقية الوكالة تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني.

وزاد: “المجتمع الدولي إذا التزم اليوم بوضع خارطة طريق تؤدي إلى وجود حلول سياسية فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، فإن الوكالة ستكون قادرة على الاستمرار في تقديم خدمات التنمية الإنسانية التي تقديمها للاجئين الفلسطينيين”.

وتابع: “إسرائيل نفذت استهدافا ممنهجا لمدارس ومقرات الأونروا في انتهاك للقانون الدولي، واستخدامها لسلاح الجوع في حرب غزة غير مقبول”، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع دون شروط.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، إن نصف سكان غزة تحت سن 18 عاما، والحرب تحرم جيلا بأكمله من حق التعليم بعد تدمير معظم المدارس، مؤكدا أنه لا بديل عن الوكالة بشأن تقديم الخدمات التعليمية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف أن الوكالة تتعرض لحملة تستهدف تفكيكها وتقويض دورها في قطاع غزة، وأن 200 موظف لدى الوكالة قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

وتابع: “وكالة الأونروا كانت هدفا للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة”، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 250 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس هذا الأسبوع، في ظل عدم وجود مكان آمن بقطاع غزة.

وأكد أن قطاع غزة أصبح غير ملائم للأطفال بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وتابع: “سنبدأ بالتركيز على إعادة الاستثمار في الأنشطة التعليمية والرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة”.