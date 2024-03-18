المفوض العام للأونروا يكشف عن منعه من دخول غزة.. وشكري يؤكد: الحكومة الإسرائيلية رفضت دخوله

المفوض العام لوكالة الأونروا يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري في القاهرة

القاهرة- “القدس العربي”- (وكالات): قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فيليب لازاريني، إنه كان من المفترض أن يزور رفح الفلسطينية اليوم من مصر، وإنه أبلغ أنه لن يسمح له بذلك.

ورد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع لازاريني، أن عرقلة زيارة المفوض العام لوكالة الأونروا، لم يكن للحكومة المصرية دخلا بها على الإطلاق، مشددا على أن رفض دخوله كان من الحكومة الإسرائيلية.

ووصف شكري منع المفوض العام للأونروا من دخول قطاع غزة، بالخطوة غير المسبوقة، قائلا: للمرة الأولى يتم منع موظف في الأمم المتحدة من عمله، فهو مساعد للأمين العام للأمم المتحدة وتم منعه أثناء قيامه بمسؤولياته.

وقال شكري، إن هناك دعم كامل لوكالة أونروا لاستمرار عملها في تقديم المساعدات لغزة وللفلسطينيين، مضيفا: نقدر دور المفوض العام للأونروا لمواصلة مسؤوليات الوكالة تجاه الفلسطينيين ولها دور محوري”.

وتابع: وكالة الأونروا لها أهمية كبيرة جدا ودورها كبير ويجب أن يستمر، وقرارات تقييد تمويل المنظمة جاءت نتيجة لبعض الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة خاصة في ظل عدم وجود أدلة، ولا ينبغي تشويه مصداقية 40 ألف من الموظفين في الوكالة التي تدعم الشعب الفلسطيني.

وأشار وزير الخارجية إلى أن عمل الأونروا ينبغي أن يستمر وعلى المجتمع الدولي إدراك خطورة اختفاء الأونروا من الوجود، مشددا على ضرورة إزالة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات، ووقف سياسات التجويع والعقاب الجماعي في القطاع.

و قال فيليب لازاريني إن الجوع في قطاع غزة “من صنع الإنسان”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري “نخوض سباقا مع الزمن لوضع حد للجوع المتفاقم ووقف المجاعة التي تلوح في الأفق في قطاع غزة”.

وأشار إلى أنه يمكن حل الأزمة وتغيير مسار الأمور من خلال إرادة سياسية سديدة، مشيرا إلى أنه يمكن “إغراق” غزة بالطعام من خلال المعابر.

وقال لازاريني أيضا إن أكثر من 150 من مرافق أونروا تعرضت للقصف أو أصابها الدمار كليا أو جزئيا في الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية لتدمير حماس التي شنت هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال لازاريني “نعلم أيضا أن عددا من الموظفين الذين تم اعتقالهم خضعوا لتحقيقات قاسية وسوء معاملة وإذلال”.

وقال مسؤول الأمم المتحدة إن طلب دخوله إلى مدينة رفح الحدودية في غزة قد تم رفضه “كنت أنوي الذهاب إلى رفح اليوم، لكن تم إبلاغي قبل ساعة برفض دخولي إلى رفح”.