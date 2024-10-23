المقاطعة تؤتي ثمارها.. انخفاض مبيعات ستاربكس 7 بالمئة في آخر شهرين

نيويورك: أعلنت سلسلة متاجر القهوة الأمريكية ستاربكس، عن انخفاض في مبيعاتها العالمية بنسبة 7 بالمئة خلال الفترة الممتدة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2024، لتسجل التراجع الثالث على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك بحسب اللائحة المالية الأولية المعلنة، الثلاثاء، قبل نشر ميزانية الشركة العمومية الأسبوع المقبل، في ظل حملات مقاطعة استهدفت الشركات الدولية الداعمة لإسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

وبحسب اللائحة، فقد تراجع ربح السهم الواحد للشركة بنسبة 25 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 80 سنتاً.

وفي هذا السياق، قالت راشيل روجيري، المديرة المالية لستاربكس، في بيان، إنه على الرغم من زيادة الاستثمارات، لم يكن بالإمكان تغيير اتجاه انخفاض حركة العملاء.

وأوضحت أن “جهود تحسين الكفاءة مستمرة، لكنها لم تكن كافية للتغلب على تأثير التراجع في حركة العملاء”.

وأشارت روجيري إلى أن الشركة تعمل على خطة لاستعادة نشاطها، وأن تنفيذ هذه الخطة سيستغرق بعض الوقت.

يذكر أن سلسلة متاجر ستاربكس تأثرت سلباً في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي نتيجة الاحتجاجات وحملات المقاطعة التي استهدفت الشركات الدولية الداعمة لإسرائيل بسبب هجماتها على غزة.

وكانت الشركة قد خفضت توقعاتها للمبيعات السنوية جزئياً بسبب التأثير السلبي على مبيعات متاجرها في الشرق الأوسط.

كما انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 2 بالمئة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الماضيين، و3 بالمئة خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران الماضيين.

(الأناضول)