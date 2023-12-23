سياسة | عربي | العراق

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا حقل غاز إسرائيليا في البحر المتوسط

منذ 24 دقيقة

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“القدس العربي”: أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي تدمير مسيّرة كانت تستهدف إسرائيل عبر البحر قبل أيام، فيما قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها استهدفت منصة حقل غاز إسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح مصدر في المقاومة الإسلامية بالعراق أن الهدف الحيوي الذي استُهدف في البحر المتوسط هو منصة حقل كاريش للغاز، مؤكدا أن الهجوم أصاب الهدف بصورة مباشرة، بحسب موقع الجزيرة نت.

وأوضحت المقاومة في بيان أصدرته مساء الجمعة أنها مستمرة في قصف معاقل ما وصفته بالعدو ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة بحق المدنيين الفلسطينيين.

يذكر أن فصائل عراقية -أبرزها ما يطلق عليها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق”- شنت عشرات الهجمات على قواعد أمريكية في العراق وسوريا، وذلك بالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد نحو 20 ألفا -معظمهم من النساء والأطفال- وإصابة أكثر من 50 ألفا.

واعترف مسؤولون أمريكيون بوقوع هذه الهجمات، لكنهم قالوا إن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا والعراق تصدت لمعظمها، فضلا عن قيامها بتوجيه ضربات في العراق وسوريا إلى مواقع قالت إنها ترتبط بإيران.

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