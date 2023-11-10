المقاومة الإسلامية في العراق تجدد القصف على قاعدة أمريكية في سوريا

بغداد: قامت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة مجددا بقصف ثكنة للجيش الأمريكي في قاعدة التنف في سوريا بطائرة مسيرة.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق “لقد استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي / التنف /في سوريا بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر” .

من جانب آخر، حيا نائب شيعي في البرلمان العراقي فصائل المقاومة العراقية بالمشاركة في ضرب قواعد”الشيطان الأكبر” الأمريكية.

وقال النائب حسن سالم عن فصيل عصائب أهل الحق الشيعية بزعامة الشيخ قيس الخزعلي على منصة إكس اليوم الجمعة” لاخيار لطرد الإحتلال الأمريكي من العراق وإيقاف العدوان الصهيوني على غزة إلا المقاومة”.

ومنذ السابع من الشهر الماضي، شنت المقاومة الإسلامية في العراق هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا. كما شنت المقاومة الإسلامية هجومين على مدينة أم الرشراش (إيلات )الإسرائيلية بطائرات مسيرة. وأعلن البنتاغون مؤخرا أن عدد الهجمات التي استهدفت قواعده في سوريا والعراق بلغ 46.

(د ب أ)