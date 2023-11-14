“المقاومة الإسلامية” في العراق تجدد قصفها لقاعدتين أمريكيتين في سوريا

بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق فجر اليوم الثلاثاء أنها استهدفت قاعدتين للقوات الأمريكية في سوريا ودخول صاروخ جديد للخدمة في إطار الرد على جرائم الإحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أمريكية.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في سلسلة بيانات وزعت فجر اليوم الثلاثاء أنها استهدفت “قاعدتي الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة” كما استهدفت في عملية منفصلة القاعدة الأمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة.

وأوضحت أنها تمكنت خلال الضربتين من إصابة “أهدافها بشكل مباشر”.

وكشفت المقاومة الإسلامية في العراق عن أنها أدخلت وللمرة الأولى صاروخ ذكي قصير المدى من طراز “صارم” إلى الخدمة.

وأكدت أن هذه الإستهدافات تأتي في إطار الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني على غزة بتوجيه وإدارة أمريكية.

وسبق” للمقاومة الإسلامية” في العراق أن نفذت أكثر من 50 عملية إستهداف طالت قواعد عسكرية في العراق وسوريا تضم قوات أمريكية فضلا عن إستهداف إيلات داخل إسرائيل منذ إنطلاق الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من الشهر الماضي.

(د ب أ)