سياسة | عربي | العراق

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا بطائرة مسيرة

13 - نوفمبر - 2023

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بغداد: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق الاثنين أنها استهدفت قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا بطائرة مسيرة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت” قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر”.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق بشكل شبه يومي استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا فضلا عن توجيه ضربات إلى إيلات داخل إسرائيل حتى تجاوز عدد العمليات 52 عملية قصف منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي.

(د ب أ)

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  1. يقول ابو نواس من العراق:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 6:34 ص

    هذا حادث مؤسف …بكل هذه الكثافة النارية من الأسلحة جرى مباغته الامريكان دون انذارهم….
    على من تكذبون….لماذا بالتحديد بالعمق السوري وقاعدة أمريكية…طيب انكم متواجدون بسوريا بقوة لايستهان بها تقاتل جنبا إلى جنب مع الجيش ضد المعارضة ولكم حضور قوي على الساحة..طيب إسرائيل لاتبعد عنكم الا بضع مئاة من الكيلومترات بالجولان المحتل.
    عفوا ماذا تقصدون بالمقاومة الإسلامية .

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