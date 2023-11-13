المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا بطائرة مسيرة

بغداد: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق الاثنين أنها استهدفت قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا بطائرة مسيرة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت” قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر”.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق بشكل شبه يومي استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا فضلا عن توجيه ضربات إلى إيلات داخل إسرائيل حتى تجاوز عدد العمليات 52 عملية قصف منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي.

(د ب أ)