سياسة | عربي | العراق

“المقاومة الإسلامية في العراق” تستهدف قاعدة عوبدا الإسرائيلية

27 - مارس - 2024

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بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها استهدفت بالطيران المسير قاعدة عوبدا الجوية في الأراضي المحتلة”.

وقالت الجماعة في بيان  “استهدفنا موقع سبير العسكري بالطائرات المسيرة نصرة لأهلنا في غزة”.

(وكالات)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    مارس 27, 2024 الساعة 2:50 ص

    بألعاب نارية؟

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 27, 2024 الساعة 4:10 ص

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار العراق في دك وسحق جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

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