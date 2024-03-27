“المقاومة الإسلامية في العراق” تستهدف قاعدة عوبدا الإسرائيلية

بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها استهدفت بالطيران المسير قاعدة عوبدا الجوية في الأراضي المحتلة”.
وقالت الجماعة في بيان “استهدفنا موقع سبير العسكري بالطائرات المسيرة نصرة لأهلنا في غزة”.
(وكالات)
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بألعاب نارية؟
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار العراق في دك وسحق جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️
بألعاب نارية؟
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار العراق في دك وسحق جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️