“المقاومة الإسلامية في العراق” تستهدف قاعدة عوبدا الإسرائيلية

بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها استهدفت بالطيران المسير قاعدة عوبدا الجوية في الأراضي المحتلة”.

وقالت الجماعة في بيان “استهدفنا موقع سبير العسكري بالطائرات المسيرة نصرة لأهلنا في غزة”.

(وكالات)