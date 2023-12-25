سياسة | عربي | العراق

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف قاعدة أمريكية في سوريا

منذ 42 دقيقة

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بغداد: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الاثنين، أنها استهدفت قاعدة للقوات العسكرية الأمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري بالطائرات المسيّرة.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع الاثنين، أنه “استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بالطائرات المسيّرة” .

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها أنها مستمرة “في دك معاقل العدو”.

وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن نفذت أكثر من 90 عملية استهداف، طالت القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا، وهجمات أخرى طالت أهداف في ام الرشراش والبحر المتوسط بالطائرات المسيّرة والصواريخ، بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

(د ب أ)

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