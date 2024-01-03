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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف قاعدة أمريكية في سوريا- (بيان)

3 - يناير - 2024

قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

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بغداد: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الأربعاء قصف قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أن عملية القصف تمت فجر اليوم ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

من جانب آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق كتائب حزب الله في بيان صحافي وزع اليوم أنها “عادت اليوم لتوجيه الضربات الموجعة لبقايا الاحتلال الأمريكي الذي ظن أن إبعاد قواعده إلى بعض مناطق العراق سوف يمنع الوصول إليها”.

وأضاف أن الهجمات قد طالت هذه القواعد”وزادت عليها بدك قواعده في المنطقة وكيانه الصهيوني الغاصب لفلسطين المحتلة”، وفقا للبيان.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 3, 2024 الساعة 6:40 م

    ممتاز، دمروا القواعد العسكرية الأمريكية تدميرا يمسحها من خريطة الشرق الأوسط التعيس يا بئيس 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀

    رد

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