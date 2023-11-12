سياسة | عربي | العراق

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف في إيلات

12 - نوفمبر - 2023

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بغداد: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر الأحد أنها قصفت هدفا في مدينة إيلات داخل إسرائيل ردا على الجرائم التي يرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان صحافي وزع عبر موقع الإعلام الحربي التابع لها أنه “نُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً في أم الرشراش /إيلات/ المحتلة بالأسلحة المناسبة”، وفقا للبيان.

وأكدت  المقاومة الإسلامية” استمرارها في دكّ معاقل العدو”، بحسب البيان.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 12, 2023 الساعة 5:54 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار العراق ولبنان واليمن، وكل أحرار العالم الشرفاء وسحقا للبعبع الصهيو أمريكي الغربي البغيض المتغطرس الحاقد على العرب والمسلمين وخاصة الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود 😢✌️🕸️🔥🕸️🔥🕸️

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  2. يقول نصرالدين:
    نوفمبر 12, 2023 الساعة 7:16 ص

    تنويع بنك الأهداف يربك حثالة المنطقة

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