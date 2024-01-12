“المقاومة الإسلامية” في العراق تعلن قصف أهداف داخل الأراضي الفلسطينية “المحتلة”- (تغريدة)

بغداد: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة أنها قصفت أهدافا داخل الأراضي الفلسطينية “المحتلة” في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة للشهر الرابع على التوالي.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في بيانين منفصلين أنها هاجمت بالسلاح “المناسب” فجر اليوم، “هدفاً عسكرياً صهيونياً في فلسطين المحتلة بالقرب من حديقة نهر الأردن”.

كما أنها هاجمت بالسلاح المناسب فجر اليوم “هدفاً حيوياً في أم الرشراش /إيلات المحتلة / “.وتوعدت المقاومة الإسلامية بالاستمرار بدك “معاقل العدو بالمزيد من الهجمات”.

عاجل | المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بواسطة السلاح المناسب هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة pic.twitter.com/kp3V2DHh3U — قناة المنار (@TVManar1) January 12, 2024

(د ب أ)