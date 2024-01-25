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“المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن قصف ميناء أسدود الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة

منظر عام لميناء أسدود، في 23 أكتوبر 2023- رويترز

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بغداد: أعلنت  “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الخميس، أنها قصفت ميناء  أسدود الإسرائيلي بالطيران المسيّر.

وقالت “المقاومة الإسلامية في العراق “، في بيان صحفي، إنه “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم، ميناء أسدود في أراضينا المحتلة بالطيران المسيّر”.

 وأكدت على “استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

(د ب أ)

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