“المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن قصف أهداف حيوية في إسرائيل

بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الجمعة، أنها شنّت خمس هجمات بالطيران المسيّر على أهداف حيوية في إسرائيل، خلال الساعات الماضية.

وجاء في بيانين منفصلين لـ “المقاومة الإسلامية في العراق” عبر تليغرام أن “مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا، اليوم الجمعة، هدفين حيويين في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، في هجومين منفصلين”.

وفي ثلاثة بيانات أخرى، قالت “المقاومة الإسلامية في العراق” إنها شنّت هجمات منفصلة على ثلاثة أهداف حيوية “في جنوب الأراضي المحتلة”، خلال هذه الساعات، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت، في بياناتها، “استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وتعلن “المقاومة الإسلامية في العراق”، بشكل متكرر، استهداف مواقع إسرائيلية حيوية، منذ عدة أشهر، رداّ على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

