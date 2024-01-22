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“المقاومة الإسلامية” في العراق تعلن مهاجمة ميناء أشدود “الإسرائيلي” وقاعدة كونيكو في سوريا

منذ 15 دقيقة

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بغداد:  كشفت “المقاومة الإسلامية” في العراق فجر اليوم الثلاثاء أنها هاجمت ميناء أشدود (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948) بالطيران المسير.

وذكرت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان صحافي وزع في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه “استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء ميناء أشدود في أراضينا المحتلة بالطيران المسيّر”.

كما هاجمت “المقاومة الإسلامية” قاعدة كونيكو التي تضم قوات أمريكية في سوريا بالصواريخ للمرة الثالثة خلال يوم أمس الإثنين.

(وكالات)

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