“المقاومة الإسلامية في العراق” تقصف قاعدة أمريكية في سوريا

بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، مساء السبت، أنها هاجمت قاعدة “خراب الجير” التي تضم قوات أمريكية، بالعمق السوري، برشقة صاروخية.

وذكر بيان لـ “المقاومة الإسلامية في العراق”، وزع مساء السبت، أنه “استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية”.

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية. اللهم بارك لنا بالعراق الحبيب المُقاوم 🔻#العراق pic.twitter.com/RHfxivt7S7 — Mohamad Ali Jaara || محمد علي جعارة (@MohamadAliJaar4) January 13, 2024

(د ب أ)