سياسة | دولي

“المقاومة الإسلامية في العراق” تقصف قاعدة أمريكية في سوريا

منذ 37 دقيقة

صورة من الأرشيف

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بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، مساء السبت، أنها هاجمت قاعدة “خراب الجير” التي تضم قوات أمريكية، بالعمق السوري، برشقة صاروخية.

وذكر بيان لـ “المقاومة الإسلامية في العراق”، وزع مساء السبت، أنه “استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية”.

(د ب أ)

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