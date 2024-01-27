“المقاومة الإسلامية في العراق” تقصف قاعدتين للقوات الأمريكية في سوريا

بغداد: أعلنت “المقاومة الاسلامية في العراق” فجر اليوم السبت أنها قصفت بالطائرات المسيّرة قاعدتين للقوات الأمريكية في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق إن “مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجمو أمس الجمعة بالطائرات المسيّرة قاعدتين للإحتلال الأمريكي في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري”.

وأكدت المقاومة أن هجماتها المستمرة على “القواعد الأمريكية تأتي إستمرارًا بنهج المقاومة الإسلامية بمقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ غزّة”.

(د ب أ)