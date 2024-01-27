سياسة | عربي | العراق

“المقاومة الإسلامية في العراق” تقصف قاعدتين للقوات الأمريكية في سوريا

منذ 53 دقيقة

حجم الخط
0

بغداد:  أعلنت “المقاومة الاسلامية في العراق” فجر اليوم السبت أنها قصفت بالطائرات المسيّرة قاعدتين للقوات الأمريكية في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق إن “مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجمو أمس الجمعة بالطائرات المسيّرة قاعدتين للإحتلال الأمريكي في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري”.

وأكدت المقاومة أن هجماتها المستمرة على “القواعد الأمريكية تأتي إستمرارًا بنهج المقاومة الإسلامية بمقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ غزّة”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

 “المقاومة الإسلامية” في العراق تقصف قاعدة أمريكية بالطيران المسيّر
26 - يناير - 2024
المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل الدولي- (بيان)
25 - يناير - 2024
“المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن قصف ميناء أسدود الإسرائيلي
25 - يناير - 2024
“المقاومة الإسلامية” في العراق تعلن مهاجمة ميناء أشدود “الإسرائيلي” وقاعدة كونيكو في سوريا
22 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية