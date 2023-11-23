“المقاومة الإسلامية” في العراق تقصف قاعدة أمريكية في أربيل

بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، اليوم الخميس، أنها قصفت قاعدة للقوات الأمريكية في مطار أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق.

وذكرت “المقاومة الإسلامية” في بيان صحافي اليوم، أنه “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر”.

ونفذت “المقاومة الإسلامية” العراقية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، أكثر من 64 ضربة استهدفت قواعد عسكرية في العراق وسوريا تضم قوات أمريكية فضلا عن قصف مدينة إيلات بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وكانت القوات الأمريكية ردت خلال اليومين الماضيين على منفذي عمليات القصف التي تستهدف قواعدها في العراق بضربتين منفصلين في قضاء أبو غريب غربي بغداد، وجرف الصخر في محافظة بابل تسببت بمقتل تسعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وأدانت الحكومة العراقية عمليات القصف الأمريكية واعتبرتها “أعمالا مرفوضة وتشكل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية”.

(د ب أ)