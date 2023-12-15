سياسة | دولي

“المقاومة الإسلامية في العراق” تقصف قاعدة أمريكية في الأنبار  

منذ ساعة واحدة

صورة أرشيفية من داخل قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية في 13 يناير 2020- ا ف ب

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بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الجمعة، أنها قصفت قاعدة عسكرية  للقوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية بطائرة مسيرة في محافظة الأنبار العراقية، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وذكر بيان لـ “المقاومة الإسلامية في العراق” أن عملية القصف “أصابت أهدافها بشكل مباشر”.

وسبق لـ “المقاومة الإسلامية في العراق” أن استهدفت القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا بـ86  ضربة بطائرات مسيرة وصواريخ، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

(د ب أ)

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  1. يقول الحوار المتمدن:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 8:18 ص

    وذكر بيان لـ “المقاومة الإسلامية في العراق” أن عملية القصف “أصابت أهدافها بشكل مباشر”. سننتظر تصريحات الأمريكان وحجم الإصابة “المباشرة” لنحكم على الخبر.

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