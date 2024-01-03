“المقاومة الإسلامية في العراق” تقصف قاعدة أمريكية ثانية في سوريا

بغداد: استهدفت “المقاومة الإسلامية في العراق” قاعدة عسكرية ثانية للقوات الأمريكية اليوم الأربعاء في إطار “الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة “المتواصل للشهر الثالث على التوالي.

وذكرت “المقاومة الإسلامية في العراق” مساء اليوم أنها قصفت قاعدة التنف التي تضم قوات أمريكية في سوريا بالطيران المسير.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء أنها قصف قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أن عملية القصف تمت فجر اليوم ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

من جانب آخر، أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق- كتائب حزب الله” في بيان صحافي وزع اليوم أنها “عادت اليوم لتوجيه الضربات الموجعة لبقايا الاحتلال الأمريكي الذي ظن أن إبعاد قواعده إلى بعض مناطق العراق سوف يمنع الوصول إليها”.

وأضاف أن الهجمات قد طالت هذه القواعد”وزادت عليها بدك قواعده في المنطقة وكيانه الصهيوني الغاصب لفلسطين المحتلة”، وفقا للبيان.

(د ب أ) كع/