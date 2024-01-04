“المقاومة الإسلامية في العراق” تقصف قاعدة أمريكية ثانية في سوريا

بغداد: استهدفت “المقاومة الإسلامية في العراق” مجددا اليوم الخميس، القواعد الأمريكية للمرة الثانية في عمق الأراضي السورية بطائرات مسيرة في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 90 يوما.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس، أن مجاهدي المقاومة هاجموا اليوم “قاعدة الإحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا بواسطة الطيران المسيّر”.

وكانت المقاومة أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أن مجاهديها هاجموا اليوم “قاعدة الإحتلال الأمريكي في مخيم الركبان بسوريا بواسطة الطيران المسيّر”.

كما أكدت المقاومة ” استمرارها في دكّ معاقل العدو” .

وكانت الفصائل المسلحة العراقية قد تعهدت اليوم بالاستمرار في استهداف القواعد الأمريكية على خلفية الغزو الإسرائيلي على غزة وقيام القوات الأمريكية بقصف مقار الحشد الشعبي في العراق.

(د ب أ)