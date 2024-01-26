 “المقاومة الإسلامية” في العراق تقصف قاعدة أمريكية بالطيران المسيّر

بغداد: ذكرت “المقاومة الإسلامية في العراق” فجر اليوم الجمعة أنها استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية التي يستخدمها الجيش الأمريكي في محافظة الأنبار غربي العراق بالطيران المسيّر.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع فجر اليوم أن هذه العملية نفذت ليل أمس الخميس في إطار “مقاومة الإحتلال الأمريكي للعراق وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني في غزّة وأن المقاومة الإسلامية مستمرة في دك معاقل الأعداء” .

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت الليلة الماضية أنها تخوض مفاوضات ناجحة مع الجانب الأمريكي لصياغة جدول زمني محدد وواضح لتحديد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش في العراق.

(د ب أ)