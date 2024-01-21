سياسة | عربي | العراق

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا عسكريا في الجولان السوري المحتل

منذ ساعة واحدة

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بغداد: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها، اليوم الأحد أنها قصفت هدفا في الجولان السوري المحتل بالطائرات المسيرة في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر للشهر الرابع على التوالي.

وذكر البيان أن رجال “المقاومة الإسلامية في العراق شنوا أمس السبت هجوما على هدف عسكري في الجولان المحتل بطائرات مسيرة نُصرة لأهلنا في غزّة وردا على المذابح التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وأوضح البيان أن “المقاومة الإسلامية تؤكد استمرارها في قصف معاقل الأعداء”.

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت للعشرات من الهجمات من جانب المقاومة الإسلامية في العراق، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 21, 2024 الساعة 4:32 م

    حيا الله أحرار العراق يا رفاق 🇵🇸😃👍🚀

    رد

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