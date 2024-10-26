المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا حيويا في الجولان المحتل بالطيران المسير

بغداد: أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق مساء يوم السبت أنها قصفت هدفا حيويا في الجولان المحتل بالطيران المسير.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أنه “استمرارا بنهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ هاجمت المقاومة الاسلامية في العراق اليوم(السبت) هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير”.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها “الاستمرار بعمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

(د ب أ)