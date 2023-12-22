المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا في إيلات

بغداد: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الجمعة أنها قصفت هدفاً في أم الرشراش “إيلات”.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أنه “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً في أم الرشراش /إيلات/ المحتلة بالأسلحة المناسبة”، وفقا لنص البيان.

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق: استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال،ونُصرةً لأهلنا في غزّة،وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً في أم الرشراش"ايلات"المحتلة. pic.twitter.com/Cqf3ybHV4R — makhlouf.zouheir (@zouheirmakhlouf) December 22, 2023

(د ب أ)