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“المقاومة الإسلامية” في العراق تقصف هدفا حيويا في تل أبيب

منذ ساعة واحدة

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بغداد: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم السبت، أنها قصفت بالطيران المسير هدفا حيويا في تل أبيب.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أنه “استمرارا بنهج  مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق  اليوم السبت بالطيران المسير هدفا حيويا في تل أبيب بأراضينا المحتلة”.

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها” استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

وكانت المقاومة الاسلامية في العراق قد أعلنت اليوم أنها قصفت في وقت سابق من اليوم السبت أربعة مواقع إسرائيلية في الجولان وشمال وجنوبي الأراضي المحتلة بالطيران المسير.

(د ب أ)

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