سياسة | عربي | العراق

“المقاومة الإسلامية” في العراق تقصف هدفين في شمال وجنوب إسرائيل بصواريخ الأرقب

5 - أكتوبر - 2024

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بغداد: جددت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، قصف أهداف إسرائيلية بصواريخ الأرقب /كروز المطور، في مناطق شمال وجنوبي إسرائيل.

وقالت المقاومة في بيان إنها “هاجمت صباح اليوم بصواريخ الأرقب /كروز المطور هدفين، الأول في ضواحي حيفا شمالا، والثاني جنوبي الأراضي المحتلة”.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها قصفت ثلاثة أهداف حيوية بالطيران المسير شمالي الأراضي المحتلة.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق “استمرارا بنهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وأكدت المقاومة الإسلامية، الاستمرار في عمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 7:47 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار العراق يا رفاق الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🇱🇧🇮🇷☹️💪🚀👹🐒🚀

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