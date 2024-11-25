“المقاومة الإسلامية في العراق” تنفذ هجومين بالمسيّرات على مواقع عسكرية إسرائيلية

بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” يوم الأحد، مسؤوليتها عن هجومين بالمسيّرات على مواقع إسرائيلية في جنوب فلسطين المحتلة.

ووفقا لبيانين عبر منصة تليغرام، شن مقاتلو المقاومة هجومين منفصلين بالمسيّرات، أحدهما استهدف “موقعا حيويا” والآخر استهدف “موقعا عسكريا” في جنوب فلسطين المحتلة.

ولم تقدم البيانات مزيدا من التفاصيل حول المواقع المستهدفة، أو تشير إلى وقوع أي إصابات.

وأشارت الجماعة العراقية إلى أنه تم تنفيذ الهجمات بالمسيّرات تضامنا مع الشعبين في فلسطين ولبنان، مؤكدة “، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

(د ب أ)