سياسة | عربي

“المقاومة الإسلامية في العراق” تنفذ هجومين بالمسيّرات على مواقع عسكرية إسرائيلية

25 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
1

بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” يوم الأحد، مسؤوليتها عن هجومين بالمسيّرات على مواقع إسرائيلية في جنوب فلسطين المحتلة.

ووفقا لبيانين عبر منصة تليغرام، شن مقاتلو المقاومة هجومين منفصلين بالمسيّرات، أحدهما استهدف “موقعا حيويا” والآخر استهدف “موقعا عسكريا” في جنوب فلسطين المحتلة.

ولم تقدم البيانات مزيدا من التفاصيل حول المواقع المستهدفة، أو تشير إلى وقوع أي إصابات.

وأشارت الجماعة العراقية إلى أنه تم تنفيذ الهجمات بالمسيّرات تضامنا مع الشعبين في فلسطين ولبنان، مؤكدة “، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 25, 2024 الساعة 12:47 م

    حيا الله أحرار العراق يا رفاق الذين يدكون ايلات دكا دكا حتى تصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ✌️🇵🇸💪

    رد

أخبار ذات صلة

وزير الجيوش الفرنسي يؤكد مجددا أن فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل
منذ 5 ساعات
إسبانيا ستطبق “الانفصال التكنولوجي” مع إسرائيل وستلغي صفقات أسلحة تتجاوز  مليار يورو
4 - يونيو - 2025
استطلاع عالمي: نظرة سلبية متزايدة تجاه إسرائيل ونتنياهو في معظم أنحاء العالم
4 - يونيو - 2025
مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية
3 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية