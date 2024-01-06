“المقاومة الإسلامية في العراق” تواصل قصف قواعد للجيش الأمريكي في سوريا

بغداد: واصلت “المقاومة الإسلامية في العراق” السبت، استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بالطائرات المسيّرة في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة الذي دخل شهره الرابع على التوالي.

وأوضح بيان لـ”المقاومة الإسلامية في العراق”، وزع اليوم السبت أنه “استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيّرة، قاعدتين للاحتلال الأمريكي هما قاعدة التنف وقاعدة الشدادي بالعمق السوري”.

وجددت “المقاومة الإسلامية” في بيانها “استمرارها في دكّ معاقل العدو”. يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات من جانب المقاومة الإسلامية في العراق، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وردا على هذه الهجمات، تم استهداف مقار الحشد الشعبي العراقي بطائرات مسيرة أمريكية اسفرت عن مقتل عدد من عناصرها، من بينهم آمر لواء.

واستنكرت الحكومة العراقية الهجمات الأمريكية بوصفها انتهاكا لسيادة البلاد.

(د ب أ)